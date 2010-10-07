Київський губернатор: БЮТ заявляє про фальсифікації, бо сам ними займався

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК відкидає звинувачення керівництва обласної організації партії «Батьківщина» в тому, що чинна влада чинить їй перепони та фальсифікує списки кандидатів від партії на місцевих виборах в регіоні.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю УНІАН, перебуваючи з робочою поїздкою в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області.

«Претензії ці носять чисто суб’єктивний характер, оскільки ця організація не може визначити хто там в ній головний. Мені все рівно хто прийде від БЮТ – чи це буде ГУБСЬКИЙ, чи це буде БОНДАРЄВ, чи це буде ТИМОШЕНКО, нехай вони визначать свого лідера, тому що ця каша вариться в їх кухні і я, як керівник області, який представляє владу, не буду втручатися і мені це не цікаво», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він підкреслив, що в нього особисто немає ніякого впливу на вибори. «Головне завдання влади забезпечити виборчий процес – щоб своєчасно відкрилися дільниці, щоб був відповідний порядок, і я цим займаюся. І ви подивитесь, що у день виборів так буде і ніхто не буде впливати на виборчий процес», - наголосив губернатор Київщини.

В контексті цього він запевнив, що ніхто не зацікавлений у фальсифікації виборів. «Я думаю, БЮТ має такий досвід, тому що вони неодноразово займалися фальсифікаціями і сьогодні про них заявляють… Всі ми зацікавлені, щоб вибори пройшли чесно. Ми не готуємось до фальсифікацій, тому що те, що сьогодні влада робить, має підтримку в народі і не потрібно нічого фальсифікувати», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він висловив впевненість, що чинна влада сформує більшість на місцях «тому що ті люди, які зараз працюють зі мною, і ті люди, які пішли по мажоритарці - це дуже освідчені люди, які представляють інтереси громад і мають у них підтримку». «Тому заявляти про якісь фальсифікації немає ніяких підстав», - підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня прес-служба народного депутата України, голови Київської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" К.БОНДАРЄВА повідомила, що Київська обласна територіальна виборча комісія відмовила Київській обласній організації "Батьківщина" у реєстрації кандидатів в депутати до Київської облради, натомість зареєструвала виборчий список від псевдоорганізації, яку очолює Володимир МАЙБОЖЕНКО, виключений з лав партії Юлії ТИМОШЕНКО. "2 жовтня Київська обласна територіальна виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала списки кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, сформовані і подані клоном Київської обласної "Батьківщини". Це засідання відбувалося ледь не у секретній обстановці. Ані журналістів, ані кандидатів у депутати не пускали до зали засідань", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що до народних депутатів К.БОНДАРЄВА та Сергія ВЛАСЕНКА, які намагались пройти до ТВК, правоохоронці застосували фізичну силу.