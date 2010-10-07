Янукович: позаблокова Україна активно євроінтегруватиметься

Президент України Віктор Янукович повідомив, що під час зустрічі з Президентом Франції Ніколя Саркозі вони активно обговорили питання “євроінтеграції на євроазійському просторі”, повідомляє кореспондент УНІАН.

Останні 5 років показали, зауважив Янукович, що будь-яке загострення стосунків між Росією і Україною негативно позначається на економічному стані Європи. Тому, переконаний Янукович, позитивний розвиток стосунків, який намітився останнім часом між Україною і Росією, сьогодні безумовно матиме позитивний вплив. Відтак євроінтеграційні прагнення України відповідають сьогодні прагненням Європи подолати економічну кризу і побудувати дійсно єдиний економічний простір.

І тут, переконаний Янукович, “Україна як країна, що має позаблоковий статус, повинна знайти своє місце”.