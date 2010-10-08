Балога: тепер Януковичу нема на кого перекладати відповідальність

Лідер “Єдиного центру” Віктор БАЛОГА вважає змішану систему виборів найбільш оптимальною та ефективною для України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного центру”, таку думку В.БАЛОГА висловив у Рівному на прес-конференції, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про можливе повернення до змішаної системи виборів.

"Змішана система виборів країні необхідна. Тоді люди делегуватимуть мандат своєї довіри адресно, чітко розуміючи, кого вони обирають і що цей політик здатен зробити в конкретному регіоні. Виборці мають знати своїх обранців в обличчя, тоді і з’явиться надія, що влада повернеться обличчям до людей", - сказав В.БАЛОГА.

Водночас лідер “ЄЦ” переконаний, що політичні сили, які приходять до влади, повинні відмовитися від практики переписування виборчих правил під свої забаганки.

На думку В.БАЛОГИ, скасування Конституційним Судом політичної реформи 2004 року означає, що зараз у Президента країни сконцентровані не лише повноваження, а й уся відповідальність за ситуацію в країні. "Сьогодні Президент може бути як автором усіх перемог, так і єдиним винуватцем невдач. Адже концентрація влади в одних руках означає одночасно концентрацію відповідальності", - пояснив він, виступаючи у Рівному на партійному зібранні кандидатів у депутати місцевих органів влади.

За словами В.БАЛОГИ, "нова-стара" Конституція забирає у глави держави можливості перекладати вину за поганий стан справ в Україні на непрацюючий парламент, неефективний уряд чи некомпетентних чиновників. "Пунктом номер один мають стати економічні реформи, які так і не почались, хоча уряду вже сім місяців. Лише швидкі і відчутні для кожної людини позитивні зміни здатні нейтралізувати негативний ефект від конституційного фінта влади. Якщо цього не станеться, перспектива цієї влади – небуття", - переконаний він.

На його думку, зараз Президент України має започаткувати реформування державного апарату, який є надмірно "роздутим". "Єдиний центр” і я особисто неодноразово пропонували Президенту, як модернізувати уряд і всю виконавчу владу. Це здатне зберегти сотні мільйонів бюджетних гривень. Зараз Президент може це зробити сам. Звісно, що уряд і чиновники проти. Однак саме те, як буде реформований Кабмін і державні адміністрації, покаже, чи Президент є національним лідером, чи він залишається лише керівником своєї команди", - вважає В.БАЛОГА.

Аналізуючи перебіг виборчих перегонів, лідер “Єдиного центру” констатував, що регіональні організації партії загалом впоралися із поставленими завданнями. "На мою думку, за кількістю кандидатів партія може гідно суперничати з будь-якою політичною силою, зокрема, і з правлячою партією. Звісно, Партія регіонів є нашим головним конкурентом. Залежно від регіонів, з нами також серйозно суперничають "Батьківщина", "Сильна Україна", "Фронт змін", "Свобода". Інші партії, судячи з усього, не здатні створити нам якусь серйозну конкуренцію", - припустив В.БАЛОГА.