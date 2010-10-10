Тимошенко: сьогодні людей і гнуть, і ламають

На засіданні фракції БЮТ в понеділок будуть розглядатися факти голосування депутатів–бютівців разом з більшістю у Верховній Раді.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв’ю 5-му каналу у неділю.

За її словами, вона буде проводити бесіду з чотирма депутатами, які голосували за внесення змін до закону про Кабмін.

"Ви добре знаєте, що сьогодні людей і гнуть, і ламають, і репресують, і проти них порушують кримінальні справи. Можливо, четверо цих людей просто не витримали. І ми будемо в понеділок обов`язково це питання розбирати на засіданні фракції", - повідомила лідер БЮТ.

"Я думаю, що наша команда, яка пройшла вже певний етап очистки, стає більш монолітною і більш ефективнішою", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що проведе бесіду з депутатом, який голосував за зміни до закону про регламент Верховної Ради.

"Я хочу наголосити не на окремих голосуваннях депутатів, а на тому яка сьогодні є тактика поведінки влади, і яка сьогодні є наша відповідь на всі їхні дії", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.