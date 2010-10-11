Губернатор називає напад на офіс "Фронту Змін" інсценуванням

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що напад на офіс партії «Фронт Змiн» у Красноармійську є провокацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами губернатора, екс-керівник фракції Партії регіонів Анатолій ЗІНЧЕНКО в Красноармійській міськраді перейшов до партії Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін».

А.БЛИЗНЮК пов`язує цю людину з нападом на офіс «Фронту Змiн» у Красноармійську 9 жовтня, коли було зіпсовано офісну техніку й розбито скло.

«Мені ставили питання про вихід у Красноармійській раді членів партії. Так от, пан, назвемо його «З», будучи членом партії, будучи керівником фракції Партії регіонів у раді, зараз він у Арсенія Петровича (ЯЦЕНЮКА) у «Фронті Змiн». А сьогодні приїхав Арсеній Петрович і відразу поїде в Красноармійськ. Тому треба до того пану «З» свою контору, де він як бізнесмен живе і говорить, що тут знаходиться партія, пофарбувати фарбою, спробувати розбити вікно й сказати, що хтось із політичних міркувань це зробив», - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Губернатор вважає, що напад на офіс був інсценований, щоб привернути увагу. «Він це зробив – провокацію. По-іншому розцінювати я не можу. Хай подає на мене до суду. Це просто можливість для людини привернути хоч якусь увагу», - підкреслив А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у Красноармійській міській раді з фракції Партії регіонів вийшли 11 депутатів на чолі з керівником фракції.