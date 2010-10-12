Тимошенко каже, що влада приховує гіперінфляцію

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що влада маніпулює статистичними показниками, аби уникнути необхідності виконувати свої соціальні зобов’язання перед громадянами.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє її офіційний сайт.

"У звіті Держкомстату написана одна яскрава цифра, що за останні два місяці ціни збільшилися на 2,9%. Знаєте, чому там стоїть така цифра? Є дві причини: тому що хочуть приховати гіперінфляцію, яка вже перейшла за всі межі, які були за останні 10 років в Україні, а по-друге, вони таким чином хочуть не провести індексацію пенсій, заробітних плат та всіх соціальних виплат, які по закону треба і зобов’язані проводити", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" повідомила, що за оцінками експертів реальна інфляція в країні становить 58,7%. "Чи ми не розуміємо, що вони одночасно показують зростання виробництва на інфляції, а цього зростання немає, тому що воно базується на гіперзбільшених цінах і корегується на індекс інфляції 2,9%, а не на реальну інфляцію?", - запитала вона.

"Сьогодні, коли валиться економіка та соціальна сфера, починають піднімати знову політичні питання. Це потрібно закрити питанням мови, і ви знаєте, що зараз в парламенті починають це педалювати, щоб знову розділити східну та західну Україну і щоб знову люди боролися не за себе, не за своє життя та своє майбутнє, а боролися за ті розбрати, які влаштовуються в парламенті", - переконана Ю.Тимошенко.