З переліку платних послуг у вузах викинули перездачу іспитів

Кабінет міністрів України змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши низку відповідних положень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Всі питання про скасування (платних послуг у вишах – УНІАН) врегульовані. Я думаю, що просто треба більш уважно ставитись до переліку цих платних послуг. Треба взагалі мінімізовувати платні послуги. Але якщо мова йде про те, що частина освіти комерційна, треба заздалегідь врегульовувати правила гри, до вступних кампаній», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він зазначив, що в цьому питанні треба переглядати це багато положень.

Водночас, В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив, що зокрема, скасовані такі платні послуги, як перездача іспитів, користування інтернетом, а також фінансування лабораторних робіт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, виш має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

11 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від М.АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

Сьогодні в багатьох містах студенти проводять акції протесту проти запровадження платних послуг у вишах.