Литвин не чекає нових груп у ВР, бо нардепи не готові ділитися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що до нього не надходило офіційних заяв про створення нових депутатських груп у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, “жодних офіційних звернень з додатком належних документів немає”.

Він не виключає, що це може бути пов’язано з тим, що закон “про внесення змін до Регламенту ВР” ще не направлений на підпис Президенту України. При цьому В.ЛИТВИН додав, що “сьогодні-завтра” даний закон та нова редакція закону “Про Кабінет міністрів України” буде направлений главі держави. В той же час В.ЛИТВИН вважає, що “перша реакція на можливість створення депутатської групи за наявності 15 осіб була швидше емоційною, а далі все зіштовхнеться із тим, а хто ж буде керівником депутатської групи”. Голова ВР зазначив, що саме це призведе “до певних проблем”, пов’язаних із створенням депутатських груп у парламенті. В.ЛИТВИН вважає, що фракції, які є сьогодні у ВР і які зафіксовані були на момент виборів “не дуже зацікавлені у тому, щоб з’являлися нові гравці, з якими треба буде ділити чи то опозиційну нішу, чи то нішу більшості”. “Тому сума цих чинників буде робити не таким уже і простим процес формування депутатських груп”, - додав голова ВР.

На уточнююче запитання журналістів, що саме фракція НУ-НС як найбільш нестабільна може стати основою для створення нових депутатських груп, В.ЛИТВИН відповів: “Справа в тому, що нестабільність завжди демонструє стабільність. Як правило, нестабільність не дозволяє вийти на якийсь результат, а оскільки є багато претендентів на роль лідера, то це може знівелювати шанси на розбігання”.