«Митник Тимошенко» проситься додому на день народження

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання щодо законності утримання під вартою екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

З відповідним клопотанням на рішення Печерського райсуду від 6 жовтня ц. р. зверталися адвокати А.МАКАРЕНКА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Захист аргументував свою позицію тим, що А.МАКАРЕНКА було затримано незаконно, з порушенням процесуальних норм.

«Вважаю моє затримання 23 червня безпідставним, необґрунтованим і абсолютно неадекватним ні моїй процесуальній поведінці, ні матеріалам справи», - сказав А.МАКАРЕНКО.

Він зазначив, що 23 червня добровільно прибув до слідчого і більше 3-х годин допитувався у якості свідка. Після допиту екс-голову Держмитслужби з невідомих причини тримали в приміщенні слідчого управління більше 3-х годин, не надаючи відповідних роз’яснень щодо причини затримання. На думку А.МАКАРЕНКА, така затримка була пов’язана з тим, що протягом цього часу слідчі вирішували, хто саме буде порушувати кримінальну справу проти нього, оскільки слідчий, який вів його допит у якості свідка, процесуальні дії не завершив.

«У мене нормальний стан душі і тіла», - зазначив А.МАКАРЕНКО, додавши, що хотів би зустріти свій день народження, 23 жовтня, вдома.

Оскарження зазначеного рішення також відбудеться сьогодні, зазначили у прес-службі БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Печерський районний суд Києва до 23 жовтня продовжив термін арешту колишнього голови Державної митної служби України А.МАКАРЕНКА.

Згідно з рішенням суду, утримання А.МАКАРЕНКА під вартою продовжено до чотирьох місяців із дня його затримання 23 червня, тобто до 23 жовтня.

«Це правосуддя по-печерському, іншим це назвати не можна. Ми доводили в судовому засіданні, що МАКАРЕНКО не може утримуватись під вартою за обвинуваченням у тому злочині, який він не вчиняв, і це встановлено слідством. І справа за цим злочином закрита. Те, що суд продовжив термін утримання, – це є незаконним. І жодних підстав для такого рішення не було», - заявив адвокат А.МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ.

Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".