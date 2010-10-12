Губернатор запровадить дрес-код, бо «добре розуміє вертикаль влади»

Голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА сказав, що впровадить дрес-код для працівників облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯДУХА заявив під час прямої телефонної лінії.

“Ми не самостійна одиниця від державної влади. Ми обов’язково впроваджуватимемо дрес-код для працівників облдержадміністрації тоді, коли відповідне рішення розповсюджуватиметься на держслужбовців Кабміну та інших державних установ. Ми добре розуміємо структуру, вертикаль влади”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ своїм наказом від 30 вересня затвердив рекомендації щодо зовнішнього вигляду працівників Секретаріату Кабміну. Рекомендації введені в дію з 1 жовтня "з метою підвищення рівня дисципліни".

Основну увагу в документі приділено діловому костюму й гардеробу держслужбовця. Згідно з наказом, працівники Секретаріату Кабміну повинні одягатися лише в діловому стилі.