Син Богатирьової прийняв «важке чоловіче рішення»

Ігор БОГАТИРЬОВ залишив посаду голови Донецької обласної організації «Сильна Україна» з особистих причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив новий голова обласної парторганізації «Сильної України» Владислав ДРЕГЕР.

«Він (І.БОГАТИРЬОВ – УНІАН) дуже багато працював. У його житті склалися обставини особистого характеру, які не дозволили йому продовжувати працювати так само інтенсивно. Просто як порядна людина він опинився перед вибором – «торгувати обличчям» або ж працювати. Він прийняв важке чоловіче рішення», - наголосив В.ДРЕГЕР.

Він також висловив надію, що І.БОГАТИРЬОВ повернеться до роботи в партії, коли зможе вирішити свої особисті проблеми.

Як повідомлялося, І.БОГАТИРЬОВ - син секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.