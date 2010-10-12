ЗМІ: "регіонали" не можуть похитнути позицію Гурвіца

Партія регіонів напередодні виборів не може похитнути високу позицію мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА.

Про це пише загальнонаціональний тижневик «Деловая столица» в статті «Одеса тримає оборону: мерія залишається для «регіоналів» неприступною» (№41 (491 від 11 жовтня).

«Головним завданням для Партії регіонів в Одеській області є перемога на виборах мера «Південної Пальміри». І якщо місцевий штаб не зможе досягти цієї мети, то виборча кампанія в цілому регіоні вважатиметься проваленою. Добре розуміючи таку загрозу, одеські «синьо-білі» зробили все, щоб розв’язати внутріпартійні конфлікти минулих років і об`єднатися навколо єдиної кандидатури - Олексія КОСТУСЄВА. Але цього поки що недостатньо, щоб похитнути позиції Едуарда ГУРВІЦА», - пише тижневик.

За даними Центру досліджень проблем громадянського суспільства (ЦДПГС), зараз рейтинг діючого мера близько 23,1%, тоді як О.КОСТУСЄВ може розраховувати на підтримку лише 11% виборців. Решта шість кандидатів, які представляють ПППУ, ПСПУ, КПУ та інші партії, серйозної загрози основним претендентам на крісло мера не представляють.

Але навіть якщо Партія регіонів програє вибори, саме її представники, ймовірно, створять нову більшість в міській раді. Зараз ця політична сила посідає перше місце в Одесі з рейтингом 19,7%. Її союзники - «Сильна Україна» (11,2%), КПУ (5,7%) і СПУ (3,2%) - в цьому допоможуть.

З «помаранчевих» шанси потрапити до міськради мають лише «Батьківщина» (9,3%) і «Фронт Змін» (4,7%). За оцінками соціологів, партія Арсенія ЯЦЕНЮКА може додати в популярності, оскільки її на вибори до міськради поведе Едуард ГУРВІЦ, наводить «Деловая столица» дані соцопитування.

Порівняння адміністративного і фінансового ресурсу основних претендентів на пост мера Одеси явно не на користь діючого градоначальника. На перемогу голови Антимонопольного комітету України О.КОСТУСЄВА працює один з найбільш популярних політиків міста - його син, депутат міськради Олексій ГОНЧАРЕНКО. Незважаючи на досить прохолодні стосунки двох близьких родичів, особисті мерські амбіції та вже розпочату масштабну інформаційну кампанію, О.ГОНЧАРЕНКО вимушений був зняти свою кандидатуру на користь батька. Хоча саме О.ГОНЧАРЕНКО, за оцінками експертів, мав найвищі шанси на перемогу у виборах. Як компенсацію політик одержав друге місце в списку кандидатів від партії до обласної ради (перша позиція дісталася митрополиту Одеському і Ізмаїльському АГАФАНГЕЛУ), констатує тижневик.

Також активну участь в кампанії на боці О.КОСТУСЄВА бере голова ОДА Едуард МАТВІЙЧУК. Він навіть відмовився від участі у виборах до облради, на відміну від інших губернаторів, і очолив список кандидатів від Партії регіонів до Одеської міськради. Удар по діючому мерові завдав і формальний керівник «регіоналів» прем`єр Микола АЗАРОВ. Наприкінці вересня під час свого перебування в Одесі М.АЗАРОВ у різкій формі розкритикував роботу міської влади.

Крім авторитетних «регіоналів», кандидатуру О.КОСТУСЄВА підтримали місцеві осередки «Сильної України» Сергія ТІГІПКА, СПУ Василя ЦУШКА і «Батьківщина» скандального Ігоря МАРКОВА. Проте, саме Е.ГУРВІЦ, який йде на вибори під прапорами «Фронту Змін» А.ЯЦЕНЮКА, на даний момент є фаворитом передвиборчої гонки. Хоча цей чинник пояснюється не стільки високою оцінкою роботи мера одеситами, скільки тим, що ті конкуренти, які мали реальні шанси перемогти Е.ГУРВІЦА (О.ГОНЧАРЕНКО, Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ і В.ЦУШКО), у виборах не беруть участь, відзначає тижневик «Деловая столица».

Як повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, «соцопитування в Одесі проводилося з 2 по 8 жовтня цього року, опитано методом «обличчям до обличчя» 1085 респондентів, за квотною вибіркою (район проживання, вік, рівень освіти), допустима статистична похибка становить 0,95-2,8%.

Довідка УНІАН. Центр досліджень проблем громадянського суспільства заснований 15 листопада 1995 року, проводить моніторинг політичної, соціально-економічної та релігійної ситуації в Україні та соціологічні й експертні дослідження. Також експерти Центру здійснюють консультативну роботу для політичних і громадських організацій.

Центр є колективним членом Оргкомітету Українського соціального форуму. Міжнародні партнери ЦДПГС - Євразійська мережа політичних досліджень, Агентство «PR-реаніматор» (Москва, Росія), Фонд регіональних стратегічних досліджень (Сиктивкар, Росія), GLOBAL GREENGRANTS FUND (США), Forum Integracja-Demokracj-Europa (Познань, Польща).