В Азарова придумали видавати малозабезпеченим «продовольчі картки»

Український уряд планує боротися з бідністю шляхом запровадження карток на продукти харчування для мало забезпечених громадян. Згідно із задумом урядовців це дозволило би відмовитися від державного регулювання цін на, так звані, соціальні продукти. Про підготовку до запровадження карткової системи повідомив Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. «Я вважаю, нічого поганого, якщо країна випустить соціальні картки. Такі картки є в усіх розвинених країнах», – наводить слова міністра Радіо Свобода.

Утім, опозиція ідею вважає цинічною.Член парламентського комітету з соціальної політики, народний депутат від БЮТ Андрій Павловський зазначив, що запровадження карток на продукти – це повернення до радянських методів соціального захисту населення, викликане тим, що влада просто не передбачила у держбюджеті кошти для дотацій. «Якщо ми йдемо до ринкової економіки, які можуть бути продовольчі картки? Продовольчі картки були підчас Великої Вітчизняної війни і потім підчас перебудови. Невже ми хочемо повернутися до тих часів. Треба, просто, уряду більш дієві заходи вживати щоб контролювати, регулювати стан економіки. Ще недовго і ми повернемося у сільському господарстві до трудоднів. Так можна далеко зайти!», – каже депутат.

Інший член парламентського комітету з соціальної політики, народний депутат від Партії Регіонів Василь Хара заявив Радіо Свобода, слід розрізняти продовольчі і соціальні картки, а впровадження останніх дозволить впорядкувати облік громадян, що користуються пільгами.

«Це буде картка, яка фіксуватиме застраховану особу у фонді соціального страхування. У нас пільговиків в Україні більше, мабуть, ніж в усіх країнах СНД разом узятих. Рано чи пізно це потрібно буде робити, оскільки, мета кожної нормальної країни – звести до мінімуму використання готівки. Так для держави зручніше», – зауважив Хара.

Тим часом, у Міністерстві економіки заявили, що мова йде не про введення талонної системи, а про оптимізацію системи пільг в країні. За словами речника відомства Ігоря Луценка, практика впровадження соціальних карток є поширеною як у Росії так і у США.