Янукович звільнив двох віце-прем'єрів
19:54, 13 жовтня 2010Політика
3233 0
Укази на офіційному веб-порталі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив Володимира СІВКОВИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Віктора СЛАУТУ - радником Президента.
Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному веб-порталі глави держави.
Іншими указами Президент звільнив В.СІВКОВИЧА та В.СЛАУТУ з посад віце-прем’єр-міністрів України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter