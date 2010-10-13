Янукович звільнив двох віце-прем'єрів

19:54, 13 жовтня 2010
Політика
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Укази на офіційному веб-порталі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив Володимира СІВКОВИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Віктора СЛАУТУ - радником Президента.

Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному веб-порталі глави держави.

Іншими указами Президент звільнив В.СІВКОВИЧА та В.СЛАУТУ з посад віце-прем’єр-міністрів України.

 

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