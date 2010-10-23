Тігіпко зняв одного зі своїх кандидатів на користь ПР

Кандидат на посаду міського голови Кіровограда від «Сильної України» Віктор АНДРЄЄВ вирішив відмовитись від участі у виборах на користь кандидата від Партії регіонів Олександра САІНСУСА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію на прес-конференції сьогодні озвучив голова бюро обласної організації «Сильної України» Микола МОСКАЛЕНКО.

За його словами, дане рішення прийнято В.АНДРЄЄВИМ не одноосібно, а було узгоджено з бюро партії та лідером «Сильної України» Сергієм ТІГІПКОМ.

«Партія регіонів для нас – оптимальні партнери. Чимало програмних положень наших партій співпадають, а це дозволить посилити роботу єдиної команди», - зауважив М.МОСКАЛЕНКО.

Водночас, він підкреслив, що зняття кандидатури на посаду міського голови на користь Партії регіонів не означає об’єднання на рівні партійних організацій, і закликав виборців з розумінням поставитись до рішення «Сильної України».

В.АНДРЄЄВ також висловив готовність у разі перемоги на виборах О.САІНСУСА відповідати за роботу житлово-комунального господарства міста.