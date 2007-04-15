Янукович злякався репресій?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має право припинити дію постанови Кабінету міністрів про неможливість фінансування позачергових виборів і одночасно направити його до Конституційного Суду України, проте для фінансування позачергових виборів немає законних підстав. На цьому наголосила перший заступник міністра Кабінету міністрів України Олена ЛУКАШ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, за словами О.ЛУКАШ, “вирішальне слово в цьому питанні скаже Конституційний Суд, але, незалежно від того, призупинено постанову Кабміну чи ні, чинне законодавство, яке має вищу нормативну силу, ніж указ Президента, не дозволяє профінансувати позачергові вибори».

Заступник міністра нагадала, що фінансувати вибори заборонено низкою постанов Верховної Ради, дія яких ніким не припинена, а також рішеннями низки судів і законодавством.

Крім того, підкреслила О.ЛУКАШ, якщо Кабмін зараз ухвалить рішення про фінансування виборів, то деяких посадовців можуть притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне використання коштів. «В ієрархії нормативно-правових актів спочатку йде Конституція, потім Закон, а вже потім Указ Президента», - повідомила вона.

О.ЛУКАШ також нагадала, що в 2005 році прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА «під час політичних репресій вже намагалися притягти до відповідальності за порушення закону, а не указу, за статтями 210 і 211 Кримінального кодексу - за порушення законодавства про бюджетну систему і ухвалення нормативно-правових актів, що змінюють доходи і витрати бюджету з порушенням встановленого законом порядку». «Навряд чи він хоче повторити ситуацію», - зазначила юрист.