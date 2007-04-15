Луценко очолив політичний блок

Сьогодні під час міжпартійного з’їзду партії «Вперед, Україно!» та Християнсько-Демократичного Союзу було створено передвиборчий політичний блок «Народна самооборона Юрія Луценка», до який увійшли партія «Вперед, Україно!», ХДС і представники Громадянського руху «Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, лідери вищевказаних політичних сил Віктор МУСІЯКА («Вперед, Україно!»), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) та Юрій ЛУЦЕНКО («Народна самооборона») скріпили підписами акт про створення блоку.

З’їзд затвердив в цілому список кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори від блоку “Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА”. За затвердження списку проголосувало 194 делегати, 4 -проти, 5 - утримались.

До першої п’ятірки виборчого списку створеного блоку увійшли обраний лідером блоку та головою політради Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, голова фонду «АнтиСНІД» Наталія ЛУК’ЯНОВА, тележурналіст Володимир АР’ЄВ і народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ.

Лідер блоку “Народна самооборона Юрія Луценка" заявив, що новостворений блок надалі готовий до об’єднання в мегаблок з іншими демократичними силами.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві по завершенню з’їзду партій , які утворили цей блок.

“Ми сьогодні сформували самостійну політичну силу, яка є відкритою до контактів з нашими колегами з “Нашої України” та БЮТ”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що вважає перспективним таке об’єднання. “Наша рука протягнута (до об’єднання – УНІАН)”, – наголосив лідер блоку. Він зазначив, що наразі “м’яч на боці наших колег”.

Водночас лідер новоствореного блоку підкреслив, що у випадку, коли такого об’єднання не станеться, необхідно, щоб була максимально тісна співпраця між демократичними силами в ході виборчого процесу. Втім, Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що у будь-якому разі демократичні сили, що потраплять до нового парламенту, мають узгоджувати спільну політику.

Він сказав, що не має сумнівів щодо утворення у новому парламенті нової коаліції. “Я вірю в це, - сказав він. – Ми не будемо наполягати на якихось кадрових преференціях в керівництві парламенту, уряду чи держави. Думаю, що для нас більш важливим є реалізація нових ідей, що несе наша нова команда”.

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що “це не означає, що ми повністю відмовимося від участі у владі”. Ці свої висловлювання лідер блоку пояснив наявністю в команді, яку він очолює, “достатнього потенціалу з різних галузей”.

За його словами, в разі, коли блок “Народна самооборона” пройде до Верховної Ради, планується особливу увагу приділити реформуванню правоохоронної та судової систем, а також антимонопольних організацій. “Ми вважаємо це можливим джерелом для нової якості України”, – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також, відповідаючи на запитання щодо домовленостей, досягнутих раніше між БЮТ та “Нашою Україною”, він сказав: “Попри те, що ми є третім самостійним суб’єктом політичної кампанії, ми не претендуємо на будь-які зміни взаємовідносин “Нашої України” і БЮТ. Для нас це не є принципово важливим”.