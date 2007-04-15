Луценко очолив політичний блок
"Ми сьогодні сформували самостійну політичну силу, яка є відкритою до контактів з нашими колегами з Нашої України та БЮТ”, - сказав Юрій Луценко...
|Луценко і Стретович. Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, лідери вищевказаних політичних сил Віктор МУСІЯКА («Вперед, Україно!»), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) та Юрій ЛУЦЕНКО («Народна самооборона») скріпили підписами акт про створення блоку.
З’їзд затвердив в цілому список кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори від блоку “Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА”. За затвердження списку проголосувало 194 делегати, 4 -проти, 5 - утримались.
До першої п’ятірки виборчого списку створеного блоку увійшли обраний лідером блоку та головою політради Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, голова фонду «АнтиСНІД» Наталія ЛУК’ЯНОВА, тележурналіст Володимир АР’ЄВ і народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ.
Лідер блоку “Народна самооборона Юрія Луценка" заявив, що новостворений блок надалі готовий до об’єднання в мегаблок з іншими демократичними силами.
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві по завершенню з’їзду партій , які утворили цей блок.
“Ми сьогодні сформували самостійну політичну силу, яка є відкритою до контактів з нашими колегами з “Нашої України” та БЮТ”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що вважає перспективним таке об’єднання. “Наша рука протягнута (до об’єднання – УНІАН)”, – наголосив лідер блоку. Він зазначив, що наразі “м’яч на боці наших колег”.
Водночас лідер новоствореного блоку підкреслив, що у випадку, коли такого об’єднання не станеться, необхідно, щоб була максимально тісна співпраця між демократичними силами в ході виборчого процесу. Втім, Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що у будь-якому разі демократичні сили, що потраплять до нового парламенту, мають узгоджувати спільну політику.
Він сказав, що не має сумнівів щодо утворення у новому парламенті нової коаліції. “Я вірю в це, - сказав він. – Ми не будемо наполягати на якихось кадрових преференціях в керівництві парламенту, уряду чи держави. Думаю, що для нас більш важливим є реалізація нових ідей, що несе наша нова команда”.
В той же час Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що “це не означає, що ми повністю відмовимося від участі у владі”. Ці свої висловлювання лідер блоку пояснив наявністю в команді, яку він очолює, “достатнього потенціалу з різних галузей”.
За його словами, в разі, коли блок “Народна самооборона” пройде до Верховної Ради, планується особливу увагу приділити реформуванню правоохоронної та судової систем, а також антимонопольних організацій. “Ми вважаємо це можливим джерелом для нової якості України”, – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
Також, відповідаючи на запитання щодо домовленостей, досягнутих раніше між БЮТ та “Нашою Україною”, він сказав: “Попри те, що ми є третім самостійним суб’єктом політичної кампанії, ми не претендуємо на будь-які зміни взаємовідносин “Нашої України” і БЮТ. Для нас це не є принципово важливим”.