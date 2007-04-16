ЦВК може працювати - кворум є!

Член Центральної виборчої комісії України Юрій Донченко, який з 4 квітня знаходився на лікарняному, у понеділок вийшов на роботу.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Як раніше повідомлялося, чотири з 13-ти членів ЦВК після підписання президентом України Віктором Ющенком указу про дострокове припинення повноважень Верховної ради знаходилися на лікарняному. Зокрема, член ЦВК Броніслав Райковській знаходиться на лікарняному з 3 квітня, Донченко - з 4 квітня, Олександр Чупахин - з 5 квітня, Ігор Качур - з 6 квітня.

Для ухвалення Центрвиборчкомом будь-яких рішень необхідні голоси не менш як 10-ти членів комісії.

Як повідомили в прес-службі, за станом на ранок понеділка в ЦВК є кворум. Комісія працює в режимі робочих нарад.

Подробиці