У ПАРЄ Януковича вже рік чекають

Парламентська Асамблея Ради Європи закликає політичних лідерів України знайти політичне рішення конфлікту шляхом переговорів, повідомляє РІА «Новости».

"Я сподіваюся, що майбутні (у четвер) дебати по Україні нададуть додаткового імпульсу політичним лідерам у цій країні й допоможуть знайти політичне рішення конфлікту через переговори", - голова ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕН.

Говорячи про ситуацію в Україні й про запланований на вівторок в Асамблеї виступ українського прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, Р. ван дер ЛІНДЕН зазначив, що "запрошення йому (ЯНУКОВИЧУ) приїхати сюди було зроблено ще рік тому".

За його словами, В.ЯНУКОВИЧУ належить відповісти на запитання, що є в європарламентаріїв.

Характеризуючи ситуацію в цілому, голова ПАРЄ висловив надію, що "політичні сили знайдуть рішення в Україні, грунтуючись на діалозі".

Знаходження діалогу всередині України важливе не тільки для неї, але й для сусідів Києва, зокрема, Росії, вважає голова ПАРЄ.

"Головне, щоб країна в умовах, що склалися, дотримувалася при ухваленні рішень зобов`язань, узятих на себе при вступі до Ради Європи", - сказав Р. ван дер ЛІНДЕН, не зазначивши, про які саме рішення йдеться.

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