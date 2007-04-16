У ПАРЄ Януковича вже рік чекають
Прем`єру належить відповісти на запитання
|Рене ван дер ЛІНДЕН
"Я сподіваюся, що майбутні (у четвер) дебати по Україні нададуть додаткового імпульсу політичним лідерам у цій країні й допоможуть знайти політичне рішення конфлікту через переговори", - голова ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕН.
Говорячи про ситуацію в Україні й про запланований на вівторок в Асамблеї виступ українського прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, Р. ван дер ЛІНДЕН зазначив, що "запрошення йому (ЯНУКОВИЧУ) приїхати сюди було зроблено ще рік тому".
За його словами, В.ЯНУКОВИЧУ належить відповісти на запитання, що є в європарламентаріїв.
Характеризуючи ситуацію в цілому, голова ПАРЄ висловив надію, що "політичні сили знайдуть рішення в Україні, грунтуючись на діалозі".
Знаходження діалогу всередині України важливе не тільки для неї, але й для сусідів Києва, зокрема, Росії, вважає голова ПАРЄ.
"Головне, щоб країна в умовах, що склалися, дотримувалася при ухваленні рішень зобов`язань, узятих на себе при вступі до Ради Європи", - сказав Р. ван дер ЛІНДЕН, не зазначивши, про які саме рішення йдеться.
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