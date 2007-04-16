Регіонали роблять з Тимошенко невістку

Фракція Партії регіонів підтримує пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо надання Універсалу національної єдності статусу закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він вважає справедливими зауваження Президента України, що положення Універсалу національної єдності не виконуються, і “регіони” підтримують прагнення глави держави, щоб положення цього універсалу закріплені як закон.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що на сьогодні, «наприклад, пані ТИМОШЕНКО відмовляється підписувати цей Універсал, і вона вважає, що його виконувати не потрібно, оскільки це незаконно». «Тому ми повністю погоджуємося з Президентом України, що для того, аби примусити політиків типу ТИМОШЕНКО та інших, які не визнають Універсал.., щоб його окремі положення формалізувати шляхом внесення поправок в окремі закони», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що після цього «ні пані ТИМОШЕНКО, ні інші політики, які не ставили підпис під Універсалом, які, мабуть, вважають, що вони живуть в іншій країні, будуть зобов’язані його виконувати».

В той же час М.ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що це буде закон, і за статусом він нижчий, ніж Конституція України. За його словами, положення цього закону повинні кореспондуватися із Конституцією.

М.ЧЕЧЕТОВ прогнозує, що впродовж цього тижня в комітетах ВР будуть опрацьовані законопроекти, які стосуються положень Універсалу національної єдності.