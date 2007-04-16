Мороз не зможе виступити у Страсбурзі

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕН відзначає, що Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не зможе виступити на дебатах щодо України на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ПАРЄ заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

Зокрема, як сказав Рене ван дер ЛІНДЕН, О.МОРОЗ заявляв про бажання прибути до Страсбурга на термінові дебати щодо України, «однак, за нашими правилами, спікер українського парламенту не зможе виступити перед сесією».

Разом з тим президент ПАРЄ не виключив можливості приїзду і виступу під час термінових дебатів щодо Україні міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ вирішила провести термінові дебати щодо України в четвер, 19 квітня, о 10.00 за середньоєвропейським часом. 17 квітня в ПАРЄ виступить прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.