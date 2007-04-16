Мороз не зможе виступити у Страсбурзі
13:31, 16 квітня 2007Політика
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Януковича і Яценюка вислухають
|Рене ван дер ЛІНДЕН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ПАРЄ заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.
Зокрема, як сказав Рене ван дер ЛІНДЕН, О.МОРОЗ заявляв про бажання прибути до Страсбурга на термінові дебати щодо України, «однак, за нашими правилами, спікер українського парламенту не зможе виступити перед сесією».
Разом з тим президент ПАРЄ не виключив можливості приїзду і виступу під час термінових дебатів щодо Україні міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ вирішила провести термінові дебати щодо України в четвер, 19 квітня, о 10.00 за середньоєвропейським часом. 17 квітня в ПАРЄ виступить прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
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