Баррозу погодився зустрітися з Ющенком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 17 травня, зустрінеться у Брюсселі з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам під час брифінгу речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Зустріч відбудеться на прохання української сторони”, - наголосив він двічі, відповідаючи на запитання, чи не означає ця зустріч того, що Єврокомісія в нинішньому політичному протистоянні в Україні підтримує Президента України.

Як повідомляв УНІАН, завтра, за даними прес-служби Президента України, В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Великої Британії, де візьме участь у заключній презентації України та Польщі на засіданні Виконкому УЄФА щодо здобуття права приймати фінальну частину Чемпіонату Європи у 2012 році з футболу.