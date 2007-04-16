Мороз не виключає можливого розколу України

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ не виключає, що при продовженні «штучно створеної напруги» можливий розкол України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами О.МОРОЗА, ситуація в Україні знаходиться у стані «штучно створеної напруги». «Привід надуманий – це цілком очевидно. А причина, на мій погляд, це спроба заблокувати політреформу, і в зв’язку з цим через реванш певних політичних сил переглянути підсумки виборів 2006 року», - зазначив він.

О.МОРОЗ вважає, що Конституційний Суд не може прийняти «якесь нелогічне рішення». «А логіка тільки може бути одна - визнання неконституційним Указу Президента», - зазначив він.

На думку О.МОРОЗА, його слова і оцінки не є тиском на КС, оскільки він не суддя КС, а представник незалежної гілки влади, її керівник. За словами голови ВР, він має всі підстави говорити про те, «що указ неконституційний».

Відповідаючи на запитання щодо можливості розколу держави внаслідок нинішньої ситуації, О.МОРОЗ зазначив, що у випадку, коли «штучна криза буде продовжена за межами конституційного поля», то можливі і такі «прикрі наслідки».

За його словами, коли буде рішення КС, тоді, в першому варіанті, необхідно виходити на «статус-кво», тобто парламент діє в тому ж складі, який є сьогодні, «бо видумки про його нелегітимність, про порушення Конституції – це є видумки». О.МОРОЗ зазначив, що в такій ситуації «Президент працює, уряд працює». Тоді, за словами голови ВР, треба вирішувати питання, «які є дражливими для будь-якої сторони», зокрема щодо закону про Кабмін, щодо узаконення позицій Універсалу, а також щодо статусу більшості й опозиції та позафракційних депутатів.

В іншому ж випадку - «вихід на чистий варіант – згодом дострокові вибори Президента України і парламенту», сказав О.МОРОЗ. При цьому він підкреслив, що є прибічником збереження статус-кво. «І було б краще, аби Президент України зробив відповідний крок до розгляду питання в КС», - зазначив О.МОРОЗ.

На запитання щодо можливості його балотування на президентських виборах О.МОРОЗ зазначив, що про це говорити передчасно.