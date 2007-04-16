Наша Україна пройдеться списком: від А до Я

У Києві розпочався V з’їзд партія “Народний Союз Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь 688 делегатів з усіх регіонів України.

Під час з’їзду планується розглянути питання про висування кандидатів у народні депутати від НСНУ.

При цьому передбачається, що під час з’їзду буде вирішено питання щодо висунення кандидатами у народні депутати України від НСНУ для обрання на позачергових виборах до парламенту осіб в алфавітному порядку. Черговість кандидатів у народні депутати України у виборчому списку партії буде визначена на наступному засіданні V з’їзду, дату проведення якого визначить політична рада партії.

Крім того, під час з’їзду планується затвердити передвиборчу програму НСНУ.