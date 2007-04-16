Кириленко взяв під крило ”Пору”

Лідер партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що черговість кандидатів в народні депутати у виборчому списку «Нашої України» буде визначено на другому етапі 5-го з’їзду партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на 5-му з’їзді «Нашої України» в Києві.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що відповідно до закону, до кінця сьогоднішнього дня кожна партія та блок, що бере участь у виборах, має затвердити список кандидатів у народні депутати і пізніше передати його до ЦВК.

В.КИРИЛЕНКО сказав, що сьогодні на першому етапі з’їзду пропонується затвердити перелік кандидатів в алфавітному порядку. Після цього, за його словам, Політрада НСНУ має визначити дату проведення наступного етапу з’їзду, на якому буде визначено черговість кандидатів.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що у перелік кандидатів до списку «Нашої України» увійшли усі члени парламентської фракції «Наша Україна», члени Політради партії, керівники обласних організацій партії, члени контрольно-ревізійної комісії партії, представники Молодіжного союзу «Наша Україна» та члени партії «Пора», які погодились увійти до списку на основі індивідуального членства, а також деякі голови обласних державних адміністрацій.