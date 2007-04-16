Ющенко готовий до компромісу з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вихід з політичної кризи необхідно шукати в політико-правовій площині.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу, вкотре підкресливши, що він не скасовуватиме свій указ про розпуск Верховної Ради.

В.ЮЩЕНКО розповів про те, що в п’ятницю, 13 квітня, відбулись багатогодинні переговори з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент, за його словами, ще раз нагадав прем’єру про свої пропозиції, які, на його думку, можуть врегулювати кризу.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що мова не йде про скасування указу, компромісом може стати лише питання перенесення дати виборів, щоб таким чином надати час для ухвалення необхідного пакету документів. Зокрема, серед таких документів він назвав зміни до закону про вибори народних депутатів, зміни до закону про статус народного депутата (щодо імперативного мандату), ухвалення на законодавчому рівні Універсалу національної єдності. А також створення конституційної комісії та ухвалення рішення про мораторій “на ті речі, які можуть загострити ситуацію в суспільстві, в тому числі і щодо масових акцій протесту”, зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо налагодити діалог між політичними силами, представленими у парламенті, але для того, щоб розпочався процес переговорів, необхідно вийти на єдину оцінку того, що відбулось в парламенті - парламентська корупція, - тоді це дасть можливість вийти на єдине бачення виходу з кризи. Після цього, за словами Президента, необхідно домовитись, що тема дострокових виборів є догма, яка не ревізується.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що останні переговори свідчать про те, що сторони схильні до позиції, що вихід необхідно шукати в політико-правовій площині. «Політичний компонент врегулювання кризи є ключовим», - підкреслив Президент.