Мороз: сьогодні це не той Майдан

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що Парламентська Асамблея Ради Європи, скоріш за все, схилятиметься до того, що ситуація в Україні має вирішуватися шляхом домовленості між політиками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.МОРОЗ висловив сьогодні під час засідання Консультативної ради громадських організацій.

Він нагадав, що в четвер, 19 квітня на сесії ПАРЄ планується заслухати питання щодо ситуації в Україні.

За його словами, міжнародні організації, політики з інших країн «байдуже не ставляться до ситуації», але всі вони схиляються до того, що треба домовлятися.

На думку О.МОРОЗА, зараз «Президент все більше і більше потрапляє в якусь тупикову ситуацію, з якої виходу не має».

За його словами, необхідно знайти такі домовленості для держави, «щоб він вийшов звідти з пристойним обличчям».

О.МОРОЗ зазначив, що на сьогодні до вирішення ситуації «задіяна вулиця».

Водночас, за його словами, на сьогодні це не той Майдан, який був у 2000 і 2004 роках. “Тут менше ідей», а більше того, що люди приїхали подивитися Київ, вважає голова ВР.

На його переконання, «не можна використовувати вулицю для вирішення політичних питань». Він вважає за доцільне шукати компроміси політикам у вирішенні ситуації, що склалася.