У БЮТ готова нова редакція Конституції

БЮТ має намір ініціювати референдум про переважну форму державного правління в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, представляючи передвиборну програму БЮТ на міжпартійному з`їзді політичних партій, що входять до складу Блоку Юлії Тимошенко.

«Ми ініціюватимемо референдум, аби суспільство сказало, яка потрібна форма державного правління - президентська чи парламентська. І ми прийматимемо Конституцію не в кулуарах Верховної Ради, і не в кулуарах Адміністрації Президента, ухвалюватимемо рішення на основі загальнонаціонального референдуму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона повідомила, що робоча група БЮТ фактично завершила роботу з підготовки тексту нової редакції Конституції. За її словами, однією із складових сильних позицій Конституції, буде формування органів місцевого самоврядування. «Робота місцевих органів самоврядування зараз обмежена у своїх функціях, повноваженнях і можливостях. Ми зробимо так, аби вони були не безсилими, а мали всі інструменти для побудови свого життя відповідно до інтересів громад», - додала лідер БЮТ.

«Ми зробимо так, аби кожна людина перед тим, як Конституція стане реальним документом, знала, за що голосує Верховна Рада», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ приступив до розробки нової редакції Конституції.