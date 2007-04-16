Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що дата дострокових парламентських виборів не буде перенесена, й вони відбудуться 27 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу після завершення міжпартійного з`їзду політичних партій, що входять до складу Блоку Юлії Тимошенко.

«Ми не підтримуємо ніякого перенесення виборів. Восени вибори не відбудуться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що БЮТ докладе всіх зусиль для того, щоб дострокові вибори відбулися своєчасно - 27 травня.

«За будь-яких обставин дострокові вибори відбудуться. В них візьме участь не менше 25-26 політичних партій і це достатньо, щоб представити думку українських громадян», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що кожна політична сила повинна самостійно приймати рішення про формат своєї участі в дострокових виборах.

«Ми віримо, що два великі блоки - «Наша Україна» й БЮТ - об`єднають усі патріотичні сили», - сказала вона.

На її думку, роз`єднання демократичних і патріотичних сил на декілька блоків «створює для них самих ризик не пройти до парламенту». «Але це не перешкодить перемогти демократичним силам», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.