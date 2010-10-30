На Буковині 11 кандидатів у депутати мають непогашені судимості

На Буковині 321 особа, зареєстрована кандидатами у депутати до рад різних рівнів, раніше мала проблеми із законом - більшість з них притягалися до відповідальності переважно за посадові злочини. Серед цієї кількості 11 кандидатів у депутати мають непогашені судимості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив начальник УМВС України в Чернівецькій області полковник міліції Микола ХАРАБАРА.

За його словами, всі кандидати у депутати місцевих рад Чернівецької області були перевірені «на предмет притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності».

«Згідно з законом про вибори, не має права бути зареєстрованим та брати участь у виборах той кандидат, що має судимість, і на момент реєстрації ця судимість залишилась непогашеною. Таких кандидатів виявили 11. Ще один претендент на депутатський мандат намагався зареєструватися у кандидати у Чернівцях, хоча його розшукували у Києві», - заявив М.ХАРАБАРА.

За його словами, «якщо керуватися буквою закону, то кожен голова територіальної виборчої комісії при реєстрації мав би попросити у кандидата довідку про наявність або відсутність судимостей. Вони й мають прийняти рішення щодо цих осіб. У цьому пункті міліція свою місію виконала».

«Подальші дії вже у повноваженні виборчих комісій», – додав він.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів щодо друку бюлетенів для голосування, керівник буковинської міліції, заявив, що «всі бюлетені на Буковині були віддруковані під наглядом правоохоронців».

За словами М.ХАРАБАРИ, правоохоронці взяли під цілодобову охорону вісім друкарень Буковини, які друкували бюлетені з моменту розміщення відповідних замовлень «Міліція “відміряла” папір та фарбу для кожного бюлетеня», - зазначив начальник УМВС області.

Вісім друкарень Буковини на замовлення виборчих комісій віддрукували 700 тис. бюлетенів різного ґатунку для зареєстрованих по області 696 тис. 744 виборців.

«До чесні працівників друкарні та їх керівників, ми можемо чесно сказати і виборцям, і керівникам політичних партій, що жоден зайвий бюлетень не був виготовлений», - запевнив начальник буковинської міліції.