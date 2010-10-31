Голова ЦВК каже, що списки виборців - близькі до досконалості

12:41, 31 жовтня 2010
Політика
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Шаповал дав прес-конференцію

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ заявляє про досконалість списків виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Списки виборців, які забезпечуються Центральною виборчою комісією, з точки зору ведення Державного реєстру виборців, я переконаний, є близькими до досконалості. Я переконаний, що ці вибори доведуть, що Державний реєстр виборців є не просто функціональним, а високофункціональним», - сказав В.ШАПОВАЛ.

За його словами, наявність «мертвих душ» у списках є поодинокими окремими випадками. «Наповнення та коригування списків Державного реєстру виборців – це поточна робота, яка відбувається практично по всіх регіонах, це перманентний процес», - підкреслив він.

В.ШАПОВАЛ повідомив, що до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях станом на 30 жовтня включено понад 33 млн. 643 тис. виборців.

 

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