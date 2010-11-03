Експерт не здивується, якщо КС вирішить, що Україна знаходиться в Африці

Вибори до Верховної Ради України мають бути призначені згідно з Конституцією 1996 року на 27 березня 2011 року без додаткового трактування Конституційним Судом норми про строк повноважень парламенту.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Строк депутатських повноважень взагалі не повинен бути предметом обговорення, він визначений Конституцією. А вибори повинні відбутися якомога раніше, адже тільки таким чином можна вивести український парламентаризм із системної кризи. До Верховної Ради повинні пройти нові сили, з новими людьми, новими ідеями і програмами», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер «Форуму» підкреслив, що статті 76, 77 Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року чітко визначають чотирирічний строк повноважень народних депутатів, а також проведення чергових виборів в останню неділю березня четвертого року повноважень парламенту.

«Закон для всіх один, і для того, щоб його виконувати, не потрібно звертатися до Конституційного Суду. Якщо Партія регіонів пішла на те, щоб повернути обсяг повноважень Президента, так чому виникли сумніви в питанні строку повноважень Верховної Ради і дати чергових виборів? Але сьогодні мене вже не здивує будь-яке рішення КС, аж до того, що Україна знаходиться не в Європі, а в Африці, оскільки скасуванням політреформи Конституційний Суд показав, що йому під силу прийняти яке завгодно рішення за принципом "чого бажаєте"», – додав він.

Водночас, на думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, до проведення чергових парламентських виборів необхідно внести зміни до виборчого законодавства, що передбачають перехід на відкриті партійні списки.

«Закриті списки не дозволяють виборцю впливати на позицію кандидата, його номер у списку. Виборець голосує за першу «п’ятірку» кандидатів, оскільки решта списку є невідомою для більшості громадян до моменту обрання партії в парламент», – нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 30 вересня 2010 року скасував змінидо Конституції, внесені 8 грудня 2004 року (так звану «політреформу») , якими строк повноважень ВР був збільшений з 4 до 5 років.

Центральна виборча комісія 20 жовтня звернулася до Конституційного Суду з проханням невідкладно розтлумачити ч. 1 ст. 76 Конституції 1996 року про строк повноважень Верховної Ради для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Вибори до Верховної Ради шостого скликання відбулися 30 вересня 2007 року.