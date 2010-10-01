КС скасував зміни до Конституції 2004 року

Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні голова суду Анатолій ГОЛОВІН.

Згідно з рішенням КС, відповідний закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

У мотивувальній частині рішення КС зауважив, що порівняльний аналіз закону №2222 ухваленого 8 грудня і законопроекту №4180, щодо якого КС дав висновок у рішенні від 12 жовтня 2004 року, засвідчує, що під час остаточного ухвалення законопроекту до Конституції були внесені окремі положення, стосовно яких КС не надавав висновку. На думку КС, цим Верховна Рада порушила вимоги ч. 2 ст. 19, ст. 159 Конституції України.

При цьому в рішенні КС нагадується, що ухвалення змін до Конституції потребує спеціальної процедури, визначеної в окремому розділі Основного Закону, і цією процедурою передбачено обов’язковий висновок КС.

А.ГОЛОВІН, серед іншого, назвав поправки, щодо яких КС не давав висновку: стосовно процедури звільнення голови СБУ, процедури призначення складу Ради НБУ, Конституційного Суду, голів держадміністрацій та інших органів влади. Також були внесені зміни, які стосуються можливості суміщення посад в уряді з депутатським мандатом, а також дострокового припинення повноважень народного депутата у разі виключення його з фракції.

Крім того, на думку КС, не відповідає положенням Основному Закону “пакетне” голосування за внесення змін до Конституції.

У мотивувальній частині рішення також є посилання на висновок Венеціанської комісії про недотримання конституційної процедури розгляду та ухвалення закону №2222.

Крім того, у мотивувальній частині наголошується, що, приймаючи рішення про неконституційність закону №2222 у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та ухвалення, КС виходив з того, що це означає відновлення дії попередньої редакції норм Конституції, які були змінені, доповнені та виключені законом №2222.

«Це забезпечує стабільність конституційного ладу в Україні, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, цілісність, непорушність та безперервність дії Конституції України, її верховенство як Основного Закону на всій території України», - йдеться в рішенні КС.

Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

Зокрема, у рішенні визнається неконституційним Закон України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV від 8 грудня 2004 року у зв’язку з порушення конституційної процедури його розгляду та прийняття.

Також, відповідно до статті 152 Основного Закону, Конституційний Суд постановив, що закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення.

Крім того, своїм рішенням Конституційний Суд покладає на органи державної влади обов’язок невідкладно виконати сьогоднішнє рішення суду стосовно приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін 8 грудня 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції та (в пакеті до нього) про внесення змін до закону про вибори Президента (останні дозволили провести переголосування 2-го туру виборів Президента).

Закон про зміни до Конституції (про політичну реформу) передбачає перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.