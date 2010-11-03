Результати виборів мера Рівного

Міським голово Рівного знову обрано Володимира ХОМКА.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова Рівненської міської територіальної виборчої комісії Лариса ДЕМ`ЯНОВА, ТВК підбила підсумки підрахунку голосів на 100 дільницях зі 103, які працювали на місцевих виборах 31 жовтня.

Найбільше жителів Рівного проголосувало за чинного мера В.ХОМКА, який ішов на вибори від політичної партії «Всеукраїнський патріотичний союз».

На другому місці — представник партії ВО «Свобода» Олександр ЛАЩУК, якого підтримали 10,46% виборців, на третьому — директор Рівненського академічного обласного музично-драматичного театру, представник Української народної партії Володимир ПЕТРІВ (7,45%), на четвертому — Андрій ДРУЗЕНКО (5,73%), який балотувався на посаду мера Рівного від партії «Праведність».

Не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови 9,73% рівнян.