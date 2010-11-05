Українці вже готові повірити, що обіцяна свобода – це рабство?

Голова ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» впевнений, що наміри Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА упорядкувати виборче законодавство - лише привід внести до нього чергові зміни незадовго до виборів до Верховної Ради України.

Так Олег РЯБОКОНЬ прокоментував УНІАН обіцянку В.ЯНУКОВИЧА більше не змінювати виборче законодавство напередодні виборів. З такою заявою Президент виступив 3 листопада перед журналістами в Донецькій області.

«Влада в Україні давно грає лише за власними правилами, тому на її чесність не варто сподіватись. Так, спочатку були відмінені місцеві вибори в травні цього року, після чого за три місяці до наступної дати виборів в законодавство вносяться зміни, що паралізують будь-яку опозицію і остаточно дозволяють правлячій партії узурпувати владу на всіх рівнях», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.

Він упевнений, що наміри В.ЯНУКОВИЧА упорядкувати виборче законодавство - лише привід внести до нього чергові зміни незадовго до виборів до ВР. «На очах у мільйонів громадян знову відбувається велика брехня. За день до заяви Президента його ж наказом сформовано комісію, що має до травня 2011 року підготувати пропозиції щодо вдосконалення питань проведення виборів в Україні. Невідомим залишається, яким чином буде «вдосконалюватись» це законодавство і як ці зміни впливатимуть на хід виборів до Верховної Ради України», – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

Те, що відбувається в Україні останнім часом голова Громадянського руху вважає суцільним парадоксом.

«Все, про що говорить діюча влада, відбувається з точністю до навпаки. Попри всі обіцянки, Україна стала країною не для людей, а для купки олігархів, які задовольняють свої інтереси за рахунок всього народу. Немає ані захисту малого та середнього бізнесу, ані народовладдя шляхом розвитку місцевого самоврядування, ані відміни пільг для посадовців. Але ж все це і багато іншого оголошувалось в передвиборчій програмі Президента. Складається враження, що діюча влада досягла лише одного: українці перетворилися на героїв Оруеловської утопії і вже готові повірити, що обіцяна свобода – це рабство», - підсумував О.РЯБОКОНЬ.