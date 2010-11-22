Виступ Януковича в Брюсселі транслюватиметься он-лайн

У понеділок, 22 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Брюсселя (Бельгія) для участі у саміті Україна – ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході візиту глава держави проведе зустріч з Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Також В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у пленарному засіданні саміту Україна – ЄС.

За результатами саміту сторони підпишуть двосторонні документи.

Виступ В.ЯНУКОВИЧА під час пленарного засідання саміту Україна – ЄС транслюватиметься он-лайн на сайті Ради Європи за адресою: http://video.consilium.europa.eu