Податковий кодекс ще навіть Литвин не підписав

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки не підписав та не передав на підпис главі держави Віктору ЯНУКОВИЧА ухвалений парламентом Податковий кодекс.

Даний документ, ухвалений 18 листопада, значиться на сайті ВР як такий, що готується до підпису спікером.

Довідка УНІАН. 18 листопада Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасована спрощена система оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, але розширюється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширюються повноваження податківців.

Кодекс викликав суспільне обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці висунули ультиматум – вони ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.

Представники малого і середнього бізнесу обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не прислухається до їхніх вимог.