На сцену Майдану пустили Тимошенко

На Майдані Незалежності, де проходить акція протесту проти Податкового кодексу, виступила лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Нагадаємо, що раніше організатори акції відмовлялися пускати на сцену нардепа Олега Ляшка, мотивуючи це тим, що протестуючі підприємці не хочуть "лягати під жодну з політсил. "Нам пропонують різні політичні сили лягати під їх крило. Але цього не буде! Ми одержуємо допомогу від політичних сил, але під когось лягати не будемо", - заявили активісти зі сцени.

Ляшко все-таки прорвався до мікрофону, але його попередили, що це востаннє.