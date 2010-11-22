У коаліції заспокоюють: гіршої за нинішню систему виборів бути не може

В законопроекті про вибори Верховної Ради України передбачатиметься змішана система та заборона участі блоків у них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він висловив впевненість, що у виборах мають брати участь тільки партії, оскільки “блок - це обман”. При цьому М.ЧЕЧЕТОВ навів приклад блоку “Наша Україна - Народна самооборона”: “було 9 політичних карликів, які не мали перспективи пройти до ВР”, і лише “Віктор ЮЩЕНКО своїм авторитетом тоді протягнув цих політичних карликів до парламенту”. За його словами, “тепер ніхто з цього блоку не несе ніякої відповідальності, оскільки він розпався, а партії, які до нього входять, приєдналися вже до інших політичних сил”.

В той же час М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що зараз немає потреби вже найближчим часом ухвалювати зміни до виборчого законодавства, оскільки вибори Верховної Ради відбудуться в 2012 році.

У свою чергу перший заступник голови фракції Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що “гіршого варіанту, ніж нині діюча система виборів до ВР, очевидно, немає”. За його словами, вибори за пропорційною системою призвели до того, що частина народних депутатів взагалі не буває в округах. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що був депутатом не одного скликання парламенту, і “це перше скликання, коли я в обличчя не знаю так багато депутатів”. “Я багатьох не бачу ні в сесійній залі, ні в комітетах”, - додав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що парламент має обиратися за мажоритарною системою. В той же час він додав, що розуміє, що чисельність фракції Народної партії невелика, і потрібно буде йти на компроміс і погоджуватись на змішану систему.