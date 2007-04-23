Ставнійчук: дострокові вибори до Верховної Ради зриваються

Проведення дострокових виборів у Верховну Раду України, запланованих на 27 травня, зривається, заявила заступник голови Центральної виборчої комісії Марина Ставнійчук.

"Не сформовані окружні виборчі комісії в терміни, встановлені законом", - цитують РІА Новостіслова Ставнійчук.

Згідно із законом, окружні виборчі комісії повинні бути сформовані до 6 квітня.

За словами Ставнійчук, ЦВК досі не має і списків політичних партій для участі в позачергових парламентських виборах.

Президент України 2 квітня підписав указ про розпуск парламенту і призначення на 27 травня дострокових виборів. Приводом для цього став перехід 11 депутатів Верховної Ради з опозиції до проурядової коаліції.

Депутати коаліції визнали указ неконституційним і не підкорялися президентові, а 53 парламентарі направили подання до Конституційного суду про відповідність указу основному закону України.