Вітренко у Севастополі оголосила про відкриття фронту

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО сьогодні у Севастополі оголосила про створення Фронту національного порятунку з метою недопущення вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з севастопольцями на Площі Нахімова, яка відбулася одразу по завершені урочистого проходження ветеранів війни і Збройних сил та підрозділів гарнізону на відзначення Дня Перемоги, Н.ВІТРЕНКО закликала партії, громадські організації і громадян України об’єднуватися у цей фронт.

За її словами, рішення про створення фронту було прийнято 6 травня на засіданні президії партії, а оприлюднити його вона вирішила саме у Севастополі, де під час виборів 2006 року політична сила, яку вона очолює знайшла найбільшу у порівняні з іншими регіонами України підтримку виборців.

Разом з Н.ВІТРЕНКО у зустрічі з севастопольцями взяли участь три депутати Держдуми Росії, які так само як і лідер ПСПУ були серед гостей свята (депутати прибули у Севастополь на запрошення "Русской общины" Севастополя).