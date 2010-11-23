Від влади хочуть виборів у Києві, бо «радість неповна»

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ вважає доцільним розмежування посад голови Київської міської державної адміністрації та мера Києва.

Таку думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

«Те, що одна людина суміщала дві настільки важливі посади, – це, приблизно, те ж саме, якби Президент займав одночасно ще й посади голови Верховної Ради, і прем’єр-міністра. Чи припустимо всупереч здоровому глузду зосереджувати в руках одного чиновника такий обсяг влади? Думаю, що ні. Рішення про розмежування повноважень Київського міського голови та голови КМДА в цьому контексті абсолютно правильне», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

У зв’язку з цим лідер «Форуму» вважає важливим не допустити такого суміщення посад у майбутньому. «Дуже важливо, щоб обидві ці найважливіші посади не були знову делеговані одному чиновнику на догоду певній політичній силі, конкретній людині чи миттєвій вигоді. Чинна влада повинна продемонструвати в цьому питанні свою послідовність, а громадськість – не допустити знову монополізації влади в Києві», – пояснив він.

Водночас В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ переконаний, що розмежування посад голови КМДА і мера Києва не знімає з порядку денного необхідність проведення в столиці дострокових виборів міського голови і міської ради. «Перевибори Київради і мера залишаються на порядку денному. Те, що ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звільнили з посади голови КМДА, – це добре, але наша радість неповна, адже він продовжує обіймати посади міського голови і є головою Київради, яка ухвалює рішення на шкоду киянам», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнивЛеоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА , який до цього працював першим заступником голови КМДА.

Розмежування посад Київського міського голови та голови КМДА стало можливим завдяки ЗаконуУкраїни № 2500-VI «Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ"» , прийнятому Верховною Радою 7 вересня 2010 року. Раніше головою КМДА автоматично затверджувався обраний міський голова.