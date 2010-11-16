Янукович звільнив Черновецького

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.

Тексти відповідних указів глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з указом № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звільнено з посади голови КМДА, а відповідно до указу № 1038/2010, О.ПОПОВА призначено на вказану посаду.

Обидва документи підписані 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України у 2003 році визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».

7 вересня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", яким надала територіальній громаді міста Києва та Київської міської ради право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад.

Згідно із цим законом, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади у місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, зазначено в законі.

Як відзначали в “Інституті міста”, після цього ЗМІ розповсюдили думку, що зміни, які внесла Верховна Рада до згаданого закону, відкривають шлях для призначення головою КМДА представника Партії регіонів О.ПОПОВА.

Коментуючи цей закон, директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО заявляв, що перший заступник голови Київської міської державної адміністрації О.ПОПОВ не може бути призначений головою КМДА, незважаючи на жодні зміни до Закону «Про столицю».

Як пояснив експерт, «закон не вніс нічого нового до законодавства, оскільки така норма вже зафіксована у статті 118 Конституції України. Щодо столиці, то має місце принципова відмінність. Конституційний Суд України 2003 року визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою» і це рішення має однакову силу з нормами Конституції».

Єдиний шлях для законного призначення іншої особи – це відокремлення КМДА від виконавчого органу Київради, які зараз об’єднані в один. Київ сьогодні – єдине місце в країні, де рада не має свого власного, незалежного від державного, виконавчого органу.

«Звичайно, наш Конституційний Суд може прийняти й прямо протилежне рішення до свого попереднього, як це вже мало місце, але на сьогодні єдиний законний спосіб для О.ПОПОВА стати головою КМДА, це – виграти вибори міського голови, які той таки КСУ (доволі сумнівно) відтермінував до 2012 року», – заявляв експерт.