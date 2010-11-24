Наша Україна вимагає підвищити допомогу з догляду за дитиною

Депутати від «Нашої України» внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «Наша Україна» вимагає збільшити розмір щомісячної допомоги з догляду за дитиною до трьох років до 799 грн.

В партії нагадують, що нині розмір щомісячної допомоги для дітей до трьох років становить лише 130 грн. Ці кошти не покривають навіть 10% реальних видатків сім’ї на догляд за дитиною; її ледве вистачає на придбання одної пачки дитячих памперсів.

Більше того, на початку вересня цього року ВР відмовила матерям у праві зараховувати у трудовий стаж період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами.

Народні депутати від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ і Андрій ПАРУБІЙ, які подали законопроект, вимагають врахувати підвищення розміру допомоги для матерів уже в державному бюджеті на 2011 рік.

“У влади немає морального права відхилити цю пропозицію”, - вважають автори документа. На їхню думку, знайти кошти на таке підвищення цілком реально – якщо влада дещо зменшить апетити у забезпеченні себе дорогими авто, проведенні розкішних ремонтів та організації бучних святкувань.

За підрахунками експертів, для реалізації законопроекту необхідно орієнтовно 12 млн. 250 тис. грн. додаткових коштів. Це становить всього близько 1% від державних видатків на діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та не більше 2% на діяльність Верховної Ради, які в бюджеті поточного року були значно підвищені.

Партія «Наша Україна» закликає депутатів з усіх фракцій парламенту схвалити цей законопроект.

“Усі політичні сили, представлені в парламенті, неодноразово заявляли про підтримку сім’ї, материнства і дитинства. Час зробити конкретний крок до виконання своїх виборчих зобов’язань перед українцями”, - наголошує політична сила.