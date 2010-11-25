Фігура Фірташа посилить Раду при Президенті

У Конфедерації роботодавців України вважають, що глава Group DF Дмитро ФІРТАШ, представляючи Федерацію роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України, відстоюватиме інтереси роботодавців.

Про це у коментарі УНІАН заявив президент Всеукраїнського об‘єднання організації роботодавців «Конфедерація роботодавців України» Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Я вважаю, що це дуже вагома фігура, яка повинна відстоювати інтереси як роботодавців, так і людей, які працюють на цих підприємствах. І особисто я вітаю, що людина такого рівня і такого рейтингу у русі роботодавців може очолити наш спільний представницький орган”, - зазначив О.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що “роботодавці є те, на чому тримається держава”.

Як повідомляв УНІАН, за пропозицією роботодавців, які представляють підприємства хімічної галузі, голову ради директорів Group DF Д.ФІРТАША обрано представником Федерації роботодавців у Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президентові України.

Рада ФРУ рекомендувала обрати Д.ФІРТАША головою Спільного представницького органу з боку роботодавців на національному рівні.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України зареєстрована Міністерством юстиції 6 листопада 2002 року і внесена до Переліку об`єднань організацій роботодавців під №1.

До складу ФРУ входять більш як 500 організацій роботодавців зі всіх регіонів України, які охоплюють більше 10 млн. найнятих робітників. Федерація роботодавців працює за спеціальним законом «Про організації роботодавців».

Галузеві об`єднання Федерації роботодавців України: Всеукраїнське об`єднання галузевих організацій хімічної та нафтохімічної промисловості, Українська організація роботодавців легкої промисловості, Всеукраїнське галузеве об`єднання організацій роботодавців побутового обслуговування населення, Асоціація підприємств виробників і ремонтників сільськогосподарської техніки, Всеукраїнське об`єднання організацій роботодавців галузі охорони здоров`я та інші.

У грудні 2008 року Федерація роботодавців України зареєстрована в офіційному реєстрі лобістів у Брюсселі.