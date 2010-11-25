Експерти підбили підсумки саміту Україна-ЄС

Експерти називають реальним термін завершення переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), озвучений на саміті в Брюсселі 22 листопада.

Таку думку вони висловили під час експертного опитування Інституту Горшеніна стосовно основних підсумків саміту Україна-ЄС, повідомили УНІАН в Інституті.

Офіційний представник Європейської комісії Майкл КАРНІЧНІГ зазначив, що з обох боків – і з боку Європейського Союзу, і з боку України – існує достатньо чітке зобов`язання – продовжувати переговори щодо створення зони вільної торгівлі. «І, як сказав президент БАРРОЗУ на прес-конференції, ці переговори можливо завершити до літа 2011 року. Ми впевнені, що зараз, завдяки новому політичному імпульсу на цьому саміті, ми можемо додати динаміки цим переговорам і дійсно завершити їх до літа», - вважає експерт.

Також він зазначив, що оголошений план щодо лібералізації короткострокових віз - це важливий крок уперед, який дає відчутні вигоди для України. На його думку, ЄС підтримуватиме Україну, надаючи технічну допомогу з візових питань. У той же час експерт нагадав, що Єврокомісія внесла пропозицію щодо подальшого спрощення візового режиму, котрий справді полегшить життя багатьом українцям у той час, поки сторони продовжуватимуть роботу над остаточною метою – скасуванням візового режиму. «Важливо те, що ми однаково дивимося на головну мету, і ми виклали чіткі і прозорі критерії для лібералізації візового режиму в Плані дій. Тепер це щось ніби домашнього завдання для українського керівництва, яке воно одержало на саміті і може реалізувати вдома. Але ніяких крайніх термінів не встановлено, і тепер це питання встановлення правильних політичних пріоритетів у самій Україні. М`яч тепер, якщо хочете, на полі Києва», - сказав він.

У свою чергу голова Комітету парламентської співпраці ЄС-Україна в Європейському парламенті Павло КОВАЛЬ зазначив, що минулий саміт продемонстрував навіть значніший прогрес, ніж передбачалося. За словами депутата, європейські лідери підкреслили стратегічне значення України і її важливість для об`єднаної Європи, а Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре підтвердив намір України стати членом ЄС. Як сказав експерт, Ж.М.БАРРОЗУ під час прес-конференції зробив безпрецедентну заяву, що переговори за угодами можуть бути завершені в середині 2011 року. «Схоже, Євросоюз задоволений тим, що сьогодні Україна демонструє політичну стабільність, яка дає можливість уряду проводити необхідні політичні та економічні реформи», - сказав він.

Коментуючи отримання Україною Плану дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС, експерт зазначив, що перших результатів слід чекати наступного року - під час президентства Польщі в ЄС. «Добре було б випробувати вільний візовий режим перед Євро-2012 або під час нього. Це може істотно допомогти в організації заходу. Але при цьому Україна має продовжувати приводити своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС. Приміром, у частині, що стосується біометричних паспортів, які мають бути введені якомога швидше. Також необхідні політичні та економічні реформи – це має бути забезпечено завдяки широким повноваженням Президента ЯНУКОВИЧА», - вважає П.КОВАЛЬ.

Директор Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК зазначив, що саміт продемонстрував високий рівень розуміння між представниками України і ЄС. «Але слова цього разу були підкріплені достатньо реальними підтвердженнями. План дій щодо безвізового режиму для громадян України – це те, про що ми вже стільки років ведемо діалог з Європейським Союзом. До останнього дня ми не були остаточно впевнені в позитивному рішенні цього питання, оскільки в ЄС продовжуються дискусії з боку ряду країн, які занепокоєні зростанням рівня міграції і відчувають на собі негативні наслідки розширення ЄС», - зазначив він.

В.ФІЛІПЧУК нагадав про підписання документа про доступ України до програм і агентств ЄС. «Обговорення тривало вже десь п`ять чи шість років, і в ЄС чекали якихось конкретних рішень з нашого боку, і саме зараз поновилася ефективність роботи, що дало можливість забезпечити підписання цього протоколу. Дуже важливим елементом саміту був енергетичний діалог: був підписаний документ за підсумками п`ятирічного діалогу між Україною і ЄС у рамках енергетики. Відбулася унікальна зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС з питань енергетики. Це було те, що дозволило всім трьом ключовим гравцям, як країнам-постачальникам, так і країнам-споживачам російських енергоносіїв, обговорити в тристоронньому форматі подальшу взаємодію», - вважає він.

В.ФІЛІПЧУК також зазначив, що українська делегація виступила на саміті із звітом про досягнення. «Ми фактично виконали всі вимоги ЄС стосовно короткострокових реформ, викладеними комісаром ФЮЛЕ у вересні цього року», - сказав він.

Тим часом провідний експерт Центру європейських політичних досліджень (Брюссель) Майкл ЕМЕРСОН, коментуючи ухвалення Плану дій щодо спрощення візового режиму Україна-ЄС, сказав: «Я був би обережний в оцінках. Основні положення ухваленого рішення передбачають спрощення візового режиму в довгостроковій перспективі». У той же час він вважає, що деякі зауваження В.ЯНУКОВИЧА під час прес-конференції створюють обманливе враження про те, що результат буде досягнутий найближчим часом.

Кажучи про перспективу створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, експерт зазначив, що поки що переговори достатньо складні, і на даний момент відсутня інформація про будь-який прогрес у цьому питанні.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України Андрій ЄРМОЛАЄВ висловив думку, що головний політичний підсумок саміту полягає в тому, що обидві сторони підтвердили бажання істотно прискорити переговорний процес стосовно політичної асоціації і створення зони вільної торгівлі. За його словами, це виразилося не тільки в підписанні Плану дій щодо встановлення безвізового режиму між Україною і ЄС, а й у заяві про прискорення переговорного процесу стосовно зони вільної торгівлі.

«Сторони підтвердили, що процес переговорів може бути завершений вже до середини 2011 року. Незважаючи на різноманітні прогнози, переговори пройшли відкрито, провідні європейські політики підтримують заявлені в Україні економічні реформи, реформи політичної системи, і визнають як факт необхідність подальшої політичної стабілізації в країні, недопущення нової кризи влади», - сказав він.

Також експерт зазначив, що в Європі вітають стабілізацію відносин України і Росії. «Під час прес-конференції прозвучала дуже важлива позиція з боку перших осіб ЄС про те, що Євросоюз пов`язує і з Росією, і з Україною стратегічне партнерство. І дуже важливим є те, що Україна і Росія називаються стратегічними партнерами. Таким чином, йдеться про стратегічний трикутник взаємин. На мій погляд, 2011 рік може стати ключовим з точки зору визначення довгострокових перспектив українсько-європейських відносин, з конкретними політичними планами інтеграції. Це підтверджено і самітом», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ зазначила, що ухвалення Плану дій щодо спрощення візового режиму, безперечно, є досягненням української дипломатії. «Оскільки ми знаємо, що позиція ряду країн ЄС з цього питання була неоднозначною, і довгий час вони блокували ухвалення цього рішення. Зокрема Німеччина, що має значний вплив усередині ЄС, яка занепокоєна зростанням нелегальної міграції», - зазначила Н.КЛАУНІНГ.

Проте, на думку експерта, не варто забувати про те, що ухвалення цього Плану - це необхідна, але не достатня умова для отримання безвізового режиму з ЄС. «Тепер усе залежатиме від України, оскільки План включає багато конкретних технічних моментів, реалізація яких вимагає значних зусиль і витрат: це і введення біометричних паспортів, припинення нелегальної міграції і зміцнення кордонів. У які терміни Україна зможе вирішити ці питання – невідомо, але, найімовірніше, може йтися про достатньо тривалу перспективу, що також підтверджують європейські дипломати, зазначаючи, що вимоги для України жорсткіші, ніж, приміром, для Балканських країн», - сказала вона.

Н.КЛАУНІНГ звернула увагу і на прагматизм Європи у відносинах з Україною. «Насамперед, Європу цікавить створення зони вільної торгівлі, яка дозволить європейським товарам дістати доступ до українського ринку, а також – безперебійний транзит російського газу українською ГТС. Європейські експерти не раз зазначали, що в разі підписання Україною угоди про вільну торгівлю з Росією, аналогічна угода з Європою підписана не буде. Тому Європейському Союзу важливо робити певні дружні кроки у бік України, щоб вона зробила вибір все-таки на користь ЄС, а не Росії», - вважає вона. На думку експерта, В.ЯНУКОВИЧ сьогодні демонструє політичну багатовекторність. «Зберігається потужний російський вектор, проте нарівні з ним існує і європейський», - сказала вона.