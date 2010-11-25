У Жванії кажуть, що Янукович ставить завдання за рік пройти п’ятирічку

План дій щодо переходу України на безвізовий режим з країнами ЄС містить у собі багато політичних вимог, які є фактичним віддзеркаленням ставлення Європи до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентської групи "Право вибору", таке переконання висловив народний депутат, член Колегії партії Християнсько-Демократичний союз Олег НОВІКОВ, коментуючи результати саміту Україна-ЄС.

"Аналізуючи заяву ЯНУКОВИЧА про те, що Україна виконає План дій до кінця 2011 року, можна сміливо сказати, що Президент ставить перед Кабміном завдання за рік пройти п’ятирічку. Це безперечний виклик для української влади», - сказав депутат, зауваживши при цьому, що наразі йдеться лише про можливість скасування короткострокових туристичних віз.

Водночас О.НОВІКОВ позитивно оцінив той факт, що Україна нарешті отримала конкретний План дій, адже довгий час велися лише переговори. "Але при цьому не визначені терміни реалізації цього плану, а значить, йдеться лише про довгострокову перспективу. Враховуючи досвід інших країн, можна зробити висновок, що це займає близько п`яти років», - зазначив депутат.

Продовжуючи тему, О.НОВІКОВ нагадав, що Україна виконуватиме План дій у два етапи. За його словами, перший етап – законодавче врегулювання всіх необхідних вимог. "При ефективній роботі це займе не так багато часу. Другий етап буде більш складним і економічно витратним - заміна паспортів, забезпечення роботи пропускних пунктів на державних кордонах та інше», - заявив парламентарій.

Він зазначив, що ПД містить багато спірних і політичних вимог. «Це стосується міграційної політики України, скасування реєстрації іноземців, боротьби з організованою злочинністю, видачі закордонних паспортів незаможним громадянам», - сказав О.НОВІКОВ.

Разом з тим він вважає, що виконання цих вимог буде безперечним позитивом для життя країни. «Наприклад, скасування інституту прописки, який є реліктом радянських часів», - відзначив депутат. «У будь-якому випадку уряд має бути готовим до систематичної роботи з усіма зацікавленими суб’єктами, щоб не повторювати ситуацію із Податковим кодексом», - додав О.НОВІКОВ.