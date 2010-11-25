Національні координатори ГУАМ підтримали ініціативу Грузії

Національні координатори обговорили питання політичної взаємодії у форматі Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у середу в Києві завершилося 20-е засідання Ради національних координаторів (РНК) ГУАМ.

У заході взяли участь генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ, заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, заступник міністра закордонних справ Азербайджанської Республіки Араз АЗІМОВ, заступник міністра закордонних справ Грузії Давіж ДЖАЛАГАНІЯ, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Молдова в Україні Іон СТЕВІЛЕ.

Національні координатори розглянули актуальні питання діяльності Організації, політичної взаємодії, міжпарламентської та галузевої співпраці держав-членів, відносин ГУАМ з іншими державами й організаціями.

РНК також продовжила регулярний обмін думками з питань тривалих конфліктів на просторі ГУАМ, підтримавши ініціативу Грузії про висунення резолюції про співпрацю між ООН і ГУАМ, узгодила проекти Планів взаємодії дипломатичних представництв держав-членів ГУАМ при інших міжнародних організаціях.

Учасники засідання внеси на затвердження Ради міністрів закордонних справ ГУАМ узгоджені пропозиції по кандидатурах країн-координаторів галузевих робочих груп на період 2011-2012 років і розглянули питання галузевої співпраці та діяльності робочих органів ГУАМ.

Національні координатори також підтримали пропозиції про розробку механізму функціонування робочого органу, що координує дії сторін із виконання положень Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-членами ГУАМ від 20 липня 2002 року, проекту правил визначення країни походження товарів держав-членів ГУАМ відповідно до стандартів СОТ, ініціативу проведення «Інвестиційного форуму», чергового засідання Ділової ради ГУАМ і конкурсу «Кращий банк ГУАМ – 2010».

РНК дала позитивну оцінку спільній участі розробників туристичного продукту «ГУАМ-Японія» у Всесвітній туристичній виставці в Токіо 24-26 вересня 2010 року, підготовці японською стороною чергового семінару для ГУАМ із питань туризму та планів Робочої групи із туризму з організації інформаційного й прес-турів для зацікавлених туристичних агентств і засобів масової інформації Японії.

Крім того, учасники засідання відзначили результативність Робочої групи по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю й розповсюдженням наркотиків, зокрема, проведення у вересні-жовтні 2010 року спільних операцій правоохоронних органів держав-членів ГУАМ «Наркостоп-2010» і «Перехват-2010», розробку «Інформаційного бюлетеня» й початок обміну відомостями про стан злочинності в державах-членах ГУАМ, наміру щодо створення механізмів Віртуального центру ГУАМ для поглибленої оперативної співпраці між правоохоронними та іншими компетентними органами держав-членів ГУАМ, завершення 2-го етапу проекту Рамкової програми ГУАМ-США з модернізації національних сегментів міждержавної інформаційно-аналітичної системи ГУАМ.

РНК прийняла звіт про виконання плану роботи робочої групи з надзвичайних ситуацій на 2010 рік і план її роботи на 2011 рік й рекомендувала ухвалити рішення про створення спільної комісії з питань співпраці у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. РНК також відзначила роботу з організації спільного ГУАМ-Японія семінару в сфері попередження надзвичайних ситуацій, а також забезпечення участі національних органів із надзвичайних ситуацій і прикордонних відомств держав-членів ГУАМ у реалізації «флагманських» ініціатив «Східного партнерства» – «Попередження, готовність і реагування на природні й техногенні катастрофи» та «Інтегроване управління кордонами».

РНК обговорила питання про перспективи співпраці ГУАМ із США, Японією, країнами Вишеградської групи, зацікавленими країнами Балтії та Скандинавії, іншими міжнародними організаціями.

В рамках засідання відбулася також спеціальна церемонія підписання контракту між ГУАМ і компанією-постачальником на поставки пристроїв криптографічного захисту інформації в каналах зв`язку МІАС ГУАМ.

Національні координатори також розглянули питання й узгодили проекти відповідних документів 13-го засідання Ради міністрів закордонних справ у рамках Саміту ОБСЄ 1-2 грудня в Астані.