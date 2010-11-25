100 днів з часу зникнення журналіста Климентьєва - прес-конференція

У вівторок, 30 листопада, у приміщені Національної спілки журналістів (Хрещатик, 27-а, другий поверх) відбудеться прес-конференція, присвячена ситуації з пошуками зниклого журналіста Василя Климентьєва.

Голова НСЖУ Ігор Лубченко зазначає: “Минуло сто днів з часу зникнення харківського журналіста Василя Климентьєва. Всі ми стурбовані тим, що досі не з’ясовано, що сталося насправді і які заходи вжито і вживаються, щоб відкрилася Правда.

До участі у прес-конференції запрошені представники Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ України.

Початок – об 11.00.