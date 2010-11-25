Мітинг підприємців в Одесі обсвистав губернатора

Близько трьох тисяч підприємців, які прибули з ринків "7-й кілометр", "Привоз", "Північний", авторинків "Куяльник", "Успіх" та інших, зібралися сьогодні на загальноміський мітинг на площі перед будівлею Одеської обласної держадміністрації, протестуючи проти впровадження Податкового кодексу.

Учасники мітингу вважають, що політика Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА спрямована на знищення малого і середнього бізнесу в країні. У їх руках гасла: «Ні – Податковому кодексу!», «Припиніть фіскальне знищення бізнесу!», «Податковий кодекс - могила малого бізнесу!», «Економічну свободу підприємництву!», «Викорінити беззаконня на митниці!» та інші.

Підприємці вимагають від голови облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА передати їхні вимоги Президенту - накласти вето на прийнятий парламентом Податкового кодексу.

«У понеділок ми їздили до Києва, купували дудки і свистки для мітингу. Але, мабуть, скоро доведеться їхати за вилами і лопатами», - заявила, зокрема, одна їх підприємниць Малинівського ринку Одеси Тетяна ЖЕРНАКОВА.

Висловлена губернатором Едуардом МАТВІЙЧУКОМ, що з`явився перед учасниками мітингу разом із головою облради Миколою ПУНДИКОМ, пропозиція «конкретизувати свої вимоги щодо Податкового кодексу, щоб внести необхідні поправки», викликала вибух обурення. Під вигуки «Ганьба!», свист і улюлюкання він змушений був сховатися в будівлі облдержадміністрації.

Мітинг у будівлі облдержадміністрації триває. Причому, як повідомили УНІАН, його учасники, близько півтисячі місцевих підприємців, виїхала в середу і сьогодні вранці до Києва, щоб узяти участь у столичній акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві продовжується акція протесту підприємців, яка розпочалася 22 листопада. Сьогодні в ній беруть участь, за різними даними, від 6 до 10 тис. представників малого і середнього бізнесу, вимагаючих ветирования Податкового кодексу.